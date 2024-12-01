РИА Новости: участники разгоняемого митинга снова перекрыли дорогу в Тбилиси

Участники оппозиционного митинга, который проходит в столице Грузии - Тбилиси с 30 ноября, после разгона на проспекте Руставели дошли до Тбилисского государственного университета, заняв проезжую часть перед ним.
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