Еще 18 тысяч объектов малого и среднего бизнеса зарегистрировали в Подмосковье с января

Число субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает расти в Подмосковье. С января количество компаний выросло более чем на 18 тысяч, о чем сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
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