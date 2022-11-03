4 ноября: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

4 ноября – 308 день года, до Нового года осталось 57 дней. Чтобы узнать о памятных датах и праздниках, которые отмечают в этот день, а также об их роли в истории России и Тульской области, читайте подборку Тульской службы новостей.
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