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4 ноября: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

4 ноября: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

4 ноября – 308 день года, до Нового года осталось 57 дней. Чтобы узнать о памятных датах и праздниках, которые отмечают в этот день, а также об их роли в истории России и Тульской области, читайте подборку Тульской службы новостей.

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