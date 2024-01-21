Гибель французских наемников в Харькове привела в ярость Париж. Об этом сообщил в своем блоге на TouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Комментарии
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Анастасия Гончарова
все вы ублюдки найдете погибель свою в Российских землях!!!!!!!!
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16 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Им можно убивать наших ребят, а у них "ярость"! Да будь они все прокляты, мрази! Все сдохнут, кто пойдет против России! Наемников НЕЛЬЗЯ брать в плен - только уничтожение! В плен только славян!
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15 час.
лл
лина любимцева
ЗА ЧТО боролись, НА ТО и напоролись!!
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15 час.
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