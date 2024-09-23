ФСБ задержала 15 членов экстремистской религиозной ячейки в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии пресекли в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) деятельность экстремистского сообщества, его участники координировали свои действия в мессенджере WhatsАрр*.
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