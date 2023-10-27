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Нетаньяху отказался подписывать приказ о вторжении в Газу

Нетаньяху отказался подписывать приказ о вторжении в Газу

Военные на границе сектора Газа уже готовы выступать.фото: t.me/netaniahurus--> Командование израильской армии подготовило план наземной операции в секторе Газа, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху не стал его подписывать.

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