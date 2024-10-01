1 673 долгожителя Иркутской области получили выплаты к юбилеям

Иркутская область выделила единовременные пособия 1 673 долгожителям к юбилейным датам. В 2024 году 1 196 человек отметили 90-летие, 409 – 95-летие, а 68 человек – 100 лет и более, сообщили в областном правительстве.
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