О ловкости Эрдогана, который призвал Запад относиться к Путину с уважением

Трудно пока сказать, кто выиграет в нынешней ситуации, но можно уверено сказать, что президент Турции Реджеп Эрдоган однозначно набирает очки, как ловкий и умелый посредник между Россией и всеми остальными прямыми и косвенными участниками конфликта.