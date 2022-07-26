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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

О ловкости Эрдогана, который призвал Запад относиться к Путину с уважением

Трудно пока сказать, кто выиграет в нынешней ситуации, но можно уверено сказать, что президент Турции Реджеп Эрдоган однозначно набирает очки, как ловкий и умелый посредник между Россией и всеми остальными прямыми и косвенными участниками конфликта.

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