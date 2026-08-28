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Царьград

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Reuters: Иран взял Ормузский пролив под полный контроль

Reuters: Иран взял Ормузский пролив под полный контроль

Иран взял под контроль Ормузский пролив, закрыв его для судов без согласования. Достигнуто временное соглашение с Оманом по судоходству.

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