В Белгороде число пострадавших от удара ВСУ возросло до 16 человек

Число людей, пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду, достигло 16 человек. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своём канале на платформе «Макс».
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