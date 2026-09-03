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"Камертон" отечественного кино Юрий Кузнецов отмечает 80 лет

"Камертон" отечественного кино Юрий Кузнецов отмечает 80 лет

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Простой сибирский мужик из Абакана умеет так красноречиво молчать, как никто в нашем кинематографе.

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