Юрий Кот В канун Пасхи подростки из Ставрополья сожгли Библию В Ставрополье подростки сожгли Новый Завет.
Молодые дебилы !
Комментарии
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Александр Третьяк
Если уничтожение или порча каких то религиозных источников делается на публику ,можно и даже нужно наказывать,но не более . А если человек выбросил в мусорный контейнер или сжег у себя на даче какую то книгу это его право.
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3 час.
Наталья Волкова
Бог наказал родителей дебилами детками , да и деток наказал отсутствием мозгов. Всем воздается по заслугам.Сейчас детишкам нечем заняться из за отсутвия ума и воспитания, а подрастут-их будет занимать некому по той же причине- отсутствие ума и воспитания. И пойдут по жизни ненужные никому и не годные ни на что особи. Может себе подобных наплодят
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2 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
Я знаю одно - они понесут наказание, и суд будет не мирской, а божеский.Не имеет значения извинились они или нет. Им уже ни что не поможет. Была одна крепкая деревня. В период богоборчества храм разрушили. А кирпичи разобрали на хозяйственные нужды. Деревня исчезла с лица земли за несколько лет. Все умерли. Умирали целыми семьями. Дома из красного кирпича стоят. А людей нет!
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2 час.
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