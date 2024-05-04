Молодые дебилы !

Александр Третьяк Если уничтожение или порча каких то религиозных источников делается на публику ,можно и даже нужно наказывать,но не более . А если человек выбросил в мусорный контейнер или сжег у себя на даче какую то книгу это его право.

Наталья Волкова Бог наказал родителей дебилами детками , да и деток наказал отсутствием мозгов. Всем воздается по заслугам.Сейчас детишкам нечем заняться из за отсутвия ума и воспитания, а подрастут-их будет занимать некому по той же причине- отсутствие ума и воспитания. И пойдут по жизни ненужные никому и не годные ни на что особи. Может себе подобных наплодят