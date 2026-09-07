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Царьград

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В Перми дрон ВСУ попал в многоэтажку: один человек погиб, четверо пострадали

В Перми дрон ВСУ попал в многоэтажку: один человек погиб, четверо пострадали

Всего над Пермским краем ПВО и мобильные огневые группы сбили 27 БПЛА, но один из них врезался в жилой дом.

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