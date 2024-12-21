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50 лет назад состоялся первый полёт самолёта ВВА-14

50 лет назад состоялся первый полёт самолёта ВВА-14

В начале семидесятых советская промышленность работала над перспективным самолётом-амфибией ВВА-14. Он должен был показывать высокие характеристики и широкие возможности, но оказался слишком сложным для получения желаемых результатов.

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