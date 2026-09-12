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Әлмәттә хәләл-индустрия үсеше турында фикер алыштылар

10 сентябрьдә Әлмәтнең «Кванториум» балалар технопаркы мәйданчыгында «Татарстан Республикасында хәләл индустрияне үстерү: проблемалы мәсьәләләр һәм чишү юллары» дигән түгәрәк өстәл узды.

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