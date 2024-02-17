Второй месяц подряд отмечается снижение экспорта женских чулочно-носочных изделий из Турции

В недавнем отчёте, опубликованном IndexBox, сообщается, что в ноябре 2023-го года объём зарубежных поставок носков, чулок и других женских чулочно-носочных изделий из Турции заметно снизился на 5,8%, составив 30 миллионов пар.
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