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Царьград

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Артиллерия группировки "Центр" уничтожила танк ВСУ на 18-километровой дистанции

Артиллерия группировки "Центр" уничтожила танк ВСУ на 18-километровой дистанции

Группировка "Центр" уничтожила танк и солдат ВСУ на красноармейском направлении. САУ "Мста-С" поразила цели на расстоянии более 18 км.

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