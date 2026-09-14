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Мнение: «Зеленского терпят из-за того, что он помогает зарабатывать своим покровителям», – Рамиль Замдыханов

Мнение: «Зеленского терпят из-за того, что он помогает зарабатывать своим покровителям», – Рамиль Замдыханов

Донецкий журналист Рамиль Замдыханов в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что генеральный прокурор Украины вручил подозрения директору НАБУ.

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