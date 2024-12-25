Фискальная политика Китая в 2025 году: обещание стабильности и роста

В следующем году Китай будет проводить более активную фискальную политику, прилагая постоянные и интенсивные усилия для реализации хорошо скоординированного пакета мер, направленных на обеспечение экономической стабильности и стимулирование роста, заявил в понедельник министр финансов Лан Фоань (Lan Fo’an).