«Изделие 30» готово, и теперь Су-57 официально самый быстрый самолет 5-го поколения в мире

36,3 тыс прочтений Официальные представители «Ростеха» заявили, что уже в рамках действующего контракта с Министерством Обороны часть из 75 самолетов Су-57 будут поставлены с двигателем второго этапа, также называемых «Изделием 30».
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