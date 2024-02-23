Во Владимире урок мужества провели для старшеклассников сотрудники полиции, ветераны и члены общественных советов

В преддверии Дня защитника Отечества и в рамках акции «Неделя мужества» Урок мужества провели для старшеклассников сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру совместно с ветеранами боевых действий – членами Всероссийской Общественной организации «Боевое братство».
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