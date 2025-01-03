IRozhlas: Словакия, несмотря на угрозы Фицо, продолжит поставки энергии Украине

Государственное предприятие SEPS, ответственное за электроэнергетические сети Словакии, подтвердило своё намерение продолжать экспорт электроэнергии в Украину в рамках экстренной помощи по соглашению с «Укрэнерго».
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