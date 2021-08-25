Мировое обозрение

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Госсекретарь Блинкен: у США достаточно рычагов давления на талибов для обеспечения мирной эвакуации

Госсекретарь Блинкен: у США достаточно рычагов давления на талибов для обеспечения мирной эвакуации

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США располагают достаточными рычагами влияния на движение "Талибан"*, чтобы оно не препятствовала отъезду людей из Афганистана, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

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