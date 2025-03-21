Эксперт рассказала, чем заменить соль, чтобы еда не была пресной

Употребление соли в больших количествах может нанести непоправимый вред здоровью. О том, как сократить ее употребление и не сильно потерять во вкусовых ощущениях, корреспонденту PRIMPRESS рассказала нутрициолог, директор Центра внедрения оздоровительных практик в Приморье Марина Тарантул.