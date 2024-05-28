«Новые люди» готовят законопроект о помощи реабилитационным центрам для диких животных

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. Депутат Госдумы от партии «Новые люди», зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов и певица Виктория Дайнеко вместе с активистами зоозащитного проекта «Мы в ответе за них» посетили центр «Рысиный патруль».