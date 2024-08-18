Девушка за рулём иномарки сбила двух пешеходов в Нижнем Новгороде

ДТП с наездом на пешеходов случилось в Нижнем Новгороде днём 17 августа.Девушка за рулём автомобиля Hyundai Sonata совершила наезд на припаркованный Hyundai Accent на улице Бурденко (Автозаводский район).
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