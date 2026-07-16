Саудовская Аравия: рейсы продолжали отменяться в аэропортах Абха (AHB/OEAB), Джазан (GIZ/OEGN), Наджран (EAM/OENG) и Шарура (SHW/OESH) по состоянию на полдень по местному времени после перехваченной ракетной атаки базирующихся в Йемене хуситов 13 июля.