Ждём BDA-терапевтов из Сербии!

С 28 сентября по 6 октября 2024г. в БЦ "Радуга" будут проходить ознакомительные лекции с одним из основателей терапии БДА и совладельцем компании Biodevel Professional doo — Владимиром Добриевичем! У Владимира 11 лет опыта практической работы с детьми и взрослыми с разными формами неврологических нарушений и повреждений мозговой ткани.