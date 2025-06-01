Все дело в санкциях: «Гелик» стал самым продаваемым Mercedes в России

Самым продаваемым автомобилем Mercedes в России стал «Гелендваген», чему способствовали санкции. Основатель «Автостата» Сергей Целиков представил интересную статистику: с марта 2022 года по апрель 2025 года в страну было ввезено 19,2 тысячи новых легковых «Мерседесов», среди которых наибольшим спросом пользовался именно «Гелик».