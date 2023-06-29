Дана Уайт анонсировал бой Шавката Рахмонова

Президент лиги UFC Дана Уайт анонсировал возвращение в октагон казахстанца Шавката Рахмонова. «Номад» подерется 16 сентября в со-главном бою турнира против Кевина Гастелума.
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