На Кёнигсберг! Штурм Восточно-Прусской «крепости»

Гаубицы М-30 64-го гвардейского артполка перед открытием огня по Кёнигсбергу Общая ситуация Наступлению армий Жукова и Конева на главном стратегическом направлении – варшавско-берлинском (На Берлин!), особенно большую помощь оказали действия советских войск в Восточно-Прусской операции.