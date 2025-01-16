На Кёнигсберг! Штурм Восточно-Прусской «крепости»

Гаубицы М-30 64-го гвардейского артполка перед открытием огня по Кёнигсбергу Общая ситуация Наступлению армий Жукова и Конева на главном стратегическом направлении – варшавско-берлинском (На Берлин!), особенно большую помощь оказали действия советских войск в Восточно-Прусской операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии