Собянин: больница им. Филатова в Москве покажет новый уровень оказания медпомощи

В Москве начался капитальный ремонт терапевтического отделения № 4 больницы имени Филатова. После проведения работ пациентов ждут современные кабинеты и новый уровень оказания медпомощи, подчеркнул в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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