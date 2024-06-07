Свердловчане вторые сутки ищут в лесах пропавших детей: что известно к этому часу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня, ФедералПресс. В лесном массиве на границе Свердловской и Тюменской областей продолжаются поиски заблудившихся несовершеннолетних подростков Григория и Виктории, которые пошли на рыбалку со своим дедушкой.
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