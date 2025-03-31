Лыжный сезон завершается на трассе «Фонтаны»

Последний фестивальный день был накануне, сообщили в паблике «Зимние фонтаны» в ВК. Сезон был не простой, декабрь не хотел делиться снегом, а потом наоборот были снегопады, отреставрировали чашу, сделали кафе, качели, провели много ярких соревнований.
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