Лыжный сезон завершается на трассе «Фонтаны»

Последний фестивальный день был накануне, сообщили в паблике «Зимние фонтаны» в ВК. Сезон был не простой, декабрь не хотел делиться снегом, а потом наоборот были снегопады, отреставрировали чашу, сделали кафе, качели, провели много ярких соревнований.