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Водители и кондукторы массово уволились из ПМУП «Городской транспорт»

Водители и кондукторы массово уволились из ПМУП «Городской транспорт»

О проблемах с персоналом сообщил директор троллейбусного управления Петрозаводска Виктор Клещев Руководитель ПМУП «Городской транспорт» ответил на многочисленные просьбы петрозаводчан восстановить работу троллейбусов №№ 3 и 6 в прежнем режиме.

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