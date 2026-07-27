Баскетболист Походяев продлил контракт с «Самарой» до 2027 года

Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении сотрудничества с одним из ключевых игроков команды. Форвард Данила Походяев заключил новый контракт и продолжит выступления за коллектив в сезоне 2026/2027 годов.
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