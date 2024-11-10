Юрий Подоляка: фронт ВСУ трещит — российские войска закрепляются на стратегических позициях

Известный военный блогер Юрий Подоляка, рассказал о ситуации в зоне СВО на сегодня, 10.11.2024. Российские войска уверенно продвигаются на Северо-Кураховском направлении, вызывая беспокойство даже у украинской стороны, которая отмечает критическую ситуацию на фронте.
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