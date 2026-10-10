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Царьград

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В 32 районах Беларуси сняты ограничения на посещение лесов

В 32 районах Беларуси сняты ограничения на посещение лесов

По данным интерактивной карты Минлесхоза на 10 октября, ограничения на посещение лесных массивов не введены в 32 районах Беларуси, большинство из которых находятся в Гродненской и Витебской областях.

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