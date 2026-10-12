Российские школьники взяли 91 медаль на международных олимпиадах в 2026 году

Российские школьники в 2026 году завоевали 91 медаль международных олимпиад. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Экономист назвал ...
- Ч В центре Петербур...
- В центре Петербур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым