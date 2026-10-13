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Эксперт Пыхтеев: при выборе игры для ребёнка важен не только возраст

Эксперт Пыхтеев: при выборе игры для ребёнка важен не только возраст

При выборе настольной игры для ребёнка стоит учитывать не только возраст на упаковке, но и опыт, интересы, готовность разбираться в правилах и формат общения, который предлагает игра.

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