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Президент UFC про поражение Яна от О’Мэлли: «Это один из тех боев, который «на тоненького»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал поражение Петра Яна от Шона О’Мэлли. Россиянин уступил американцу раздельным решением судей на UFC 280 в Абу-Даби.

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