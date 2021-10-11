В Болгарии выделили средства для ремонта заграждений на границе с Турцией

Правительство Болгарии объявило о выделении 5 миллионов левов (около 2,5 миллионов евро) на ремонт инженерных сооружений в нескольких районах болгарско-турецкой границы.
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