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Доход от сферы электронных игр на Филиппинах может достичь 2,8 млрд долларов в 2025 году

Доход от сегмента электронных игр на Филиппинах может увеличиться в 2025 году. По данным местного регулятора, валовой игорный доход (GGR) в период с января по сентябрь составил 1,5 млрд долларов.

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