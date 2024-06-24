Перед рассветом

Иногда предрассветные состояния смотрятся более выигрышно, нежели пейзажи после восхода солнца. С первыми солнечными лучами не очень густой туман как правило мгновенно исчезает, освещение становится жестким, а небо теряет свои краски.
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