Пропал год назад, а с его телефона приходили сообщения. Страшная правда вскрылась только сейчас - в Петербурге раскрыли убийство

Пропавшего год назад мужчину нашли убитым: в Петербурге задержали 70-летнего пенсионера.В Санкт-Петербурге задержали 70-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своего знакомого, пропавшего еще в 2024 году.
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