Жесткое ДТП случилось на трассе Бийск – Барнаул недалеко от места гибели Евдокимова

Toyota Corolla столкнулась с "газелью", бок у легковушки смяло Жесткая авария произошла на трассе "Барнаул-Бийск" перед поворотом на Плешково, где в 2005 году погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.
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