28 июня пензенцы смогут получить бесплатные юридические консультации

В Пензе состоится Всероссийский единый день предоставления бесплатной юридической помощи. Специалисты по трудовому, административному и гражданскому праву будут бесплатно консультировать всех желающих без необходимости записи заранее.
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