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Парламентская газета

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Президент присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Президент присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда.

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Комментарии
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АВ
Александр Вокин
Спрашивается за какие такие заслуги. Как уже этот обнуленыш обесценил эту Золотую Звезду с награждением всякого ворья и проходимцев. Войны погибают на фронте и получают медали, в крайнем случае Орден Мужества, а эта чмо, и ей подобные Звёзды Героев. Позор и презрение переспевшему обнуленышу и его шайке.
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