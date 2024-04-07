Президент присвоил Матвиенко звание Героя Труда

АВ

Александр Вокин

Спрашивается за какие такие заслуги. Как уже этот обнуленыш обесценил эту Золотую Звезду с награждением всякого ворья и проходимцев. Войны погибают на фронте и получают медали, в крайнем случае Орден Мужества, а эта чмо, и ей подобные Звёзды Героев. Позор и презрение переспевшему обнуленышу и его шайке.