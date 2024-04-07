Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда.
Президент присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АВ
Александр Вокин
Спрашивается за какие такие заслуги. Как уже этот обнуленыш обесценил эту Золотую Звезду с награждением всякого ворья и проходимцев. Войны погибают на фронте и получают медали, в крайнем случае Орден Мужества, а эта чмо, и ей подобные Звёзды Героев. Позор и презрение переспевшему обнуленышу и его шайке.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии