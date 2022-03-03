Победы «Спартака» и ЦСКА, Ракицкий покинул «Зенит», Фарке ушел из «Краснодара», Абрамович продаст «Челси», Косторная ушла от Тутберидзе, отстранение биатлонистов и другие новости

Финал ЛЧ перенесен в Париж, «Спартак» сыграет с «Лейпцигом», матчи на нейтральных полях, «Йокерит» снялся с Кубка Гагарина, этапы «Ф-1» и лыжного Кубка мира в России отменены и другие новости