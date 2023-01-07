«Сан-Хосе» забрал Эйссимонта с драфта отказов «Виннипега». У форварда 1+4 в 19 играх

«Сан-Хосе» забрал форварда Мики Эйссимонта с драфта отказов «Виннипега». 26-летний нападающий дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, а в этом отметился 5 (1+4) очками в 19 играх при 10:11 в среднем на льду.
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