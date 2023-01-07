Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

«Сан-Хосе» забрал Эйссимонта с драфта отказов «Виннипега». У форварда 1+4 в 19 играх

«Сан-Хосе» забрал форварда Мики Эйссимонта с драфта отказов «Виннипега». 26-летний нападающий дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, а в этом отметился 5 (1+4) очками в 19 играх при 10:11 в среднем на льду.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх